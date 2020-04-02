CORONAVIRUS, ALTRO CASO POSITIVO A BELPASSO

Atri due casi di cittadini a Belpasso trovati positivi al Coronavirus.Ad annunciarlo è il sindaco Daniele Motta con un comunicato in cui fa il punto sulla situazione in cittàAD OGGI I CASI TOTALI DI C...

Atri due casi di cittadini a Belpasso trovati positivi al Coronavirus.

Ad annunciarlo è il sindaco Daniele Motta con un comunicato in cui fa il punto sulla situazione in città

AD OGGI I CASI TOTALI DI CORONAVIRUS A BELPASSO SONO 11 (UNDICI) DI CUI 10 (DIECI) ATTUALMENTE ATTIVI E 1 (UNO) DECEDUTO.

Oggi abbiamo un caso in più, seguendo il trend dei contagi comunque non abbiamo avuto picchi o focolai.

Ci stringiamo come comunità alle famiglie di tutti i contagiati.

Continua il Sindaco, ricordando che oggi abbiamo iniziato a ricevere le domande per i buoni spesa, dal numero ricevuto in un solo giorno, è subito evidente la grave e drammatica situazione di tante famiglie belpassesi. Continueremo anche nei prossimi giorni a ricevere le altre richieste.

Stiamo stampando e vidimando qualcosa come 20.000 buoni da 5,10 e 20 euro e per questo ho richiamato in servizio tutti i dipendenti dei servizi sociali e dell’URP , ai quali va il mio ringraziamento.

Cercheremo di erogare questi buoni il prima possibile per dare una Pasqua dignitosa ad ogni famiglia.

La sanificazione continua e ieri con la nostra autobotte i volontari comunali di Protezione civile hanno coperto la zona del villaggio del Pino e delle Ginestre.

Continua anche la manutenzione stradale e del verde con i pochi dipendenti in servizio, cerchiamo di mantenere l’efficienza del manto stradale e un minimo di decoro urbano.

DATI SICILIA

Sono 1.606 persone (+62 rispetto a ieri) le persone positive al coronavirus in Sicilia. Sono ricoverati 576 pazienti (+8 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (+1), mentre 1.030 (+54) sono in isolamento domiciliare, 92 guariti (+6) e 93 deceduti (+5). Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 17.833. Di questi sono risultati positivi 1.791.Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: Agrigento, 95 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 71 (20, 4, 5); Catania, 486 (154, 21, 37); Enna, 226 (133, 1, 11); Messina, 289 (121, 14, 20); Palermo, 250 (78, 23, 9); Ragusa, 40 (9, 3, 2); Siracusa, 71 (36, 24, 6); Trapani, 78 (25, 0, 2).