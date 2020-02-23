CORONAVIRUS, ANNULLATA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE AD AGRIGENTO, DOMANI A CATANIA VERTICE DELLA REGIONE

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per domani al Palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni de...

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per domani al Palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l’emergenza Coronavirus.

Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile Calogero Foti e il presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo.

Per quanto riguarda il virus ieri l’assessore alla Salute, Ruggero Razza ha affermato che la Regione sta lavorando per individuare due hub, uno per la Sicilia Orientale e l’altro per quella Occidentale, per realizzare aree di quarantena se dovesse essere necessario. Sono già attivi 70 posti letto anche con aree “negative”. Al momento si sono registrati meno di dieci casi sospetti in Sicilia, ma, cosa importante, sono stati tutti immediatamente diagnosticati in 12 ore grazie ai tamponi che eseguiamo nei Policlinici di Palermo e Catania.

“Sulle gite – ha precisato l’assessore – ci uniformeremo alla decisione delle scelte nazionali, ma al momento non mi pare che sia il caso di sospendere quelle da molto tempo programmate. Per i migranti abbiamo chiesto al ministero maggiore attenzione ricordandoci sempre che la Sicilia non è il confine del Sud dell’Italia, ma dell’Europa, e siccome ci sono stati casi al sud del Mediterraneo c’è preoccupazione, ma da parte dell’Usmaf è stata affrontata adeguatamente, come per porti e aeroporti“.

Ad Agrigento sospesa la festa del Mandorlo in fiore, sempre nella città del Templi rinviata la mezza maratona della Concordia. Le scuole del saccense hanno sospeso tutte le gite scolastiche sia in Italia che all’estero. Provvedimenti analoghi sono stati assunti dai sindaci siciliani in vari altri comuni un po’ macchia di leopardo. Da qui l’esigenza di un coordinamento e di linee guida univoche e unitarie che dovranno essere emanate dal vertice convocato per domani da Musumeci per evitare che i sindaci assumano provvedimenti sull’onda emozionale e della paura e magari diversi fra loro anche fra territori confinanti