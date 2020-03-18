CORONAVIRUS: ASP CATANIA POTENZIA ASSISTENZA PSICOLOGICA, 11 NUOVE LINEE

95047

18 marzo 2020 17:03
News
Potenziati all’Asp di Catania i servizi di assistenza psicologica per l’emergenza COVID-19.

Attivate 11 nuove linee telefoniche dedicate al sostegno psicologico per:

  • aiutare ad affrontare il disagio legato all’attuale stato di emergenza;
  • fornire assistenza a chiunque viva le ansie e le paure legate alla percezione di pericolo, alle difficoltà dovute al periodo di quarantena,
  • all’isolamento domiciliare;
  • il sostegno genitoriale dei figli.

Il servizio – attivo ogni giorno dalle ore 9 alle ore 13, e il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 – integra le attività quotidianamente erogate per via telefonica in tutti gli ambulatori di psicologia dell’Asp di Catania, in coerenza con le disposizione governative nazionali e regionali.

I nuovi numeri attivati, sono i seguenti:

095.2540983
095.2540984
095.2540985
095.2540986
095.2540987
095.2540988
095.2540989
095.2540990
095.2540991
095.2540992
095.2540993

Il servizio è gratuito.

