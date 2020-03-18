CORONAVIRUS: ASP CATANIA POTENZIA ASSISTENZA PSICOLOGICA, 11 NUOVE LINEE
Attivate 11 nuove linee telefoniche dedicate al sostegno psicologico per:
- aiutare ad affrontare il disagio legato all’attuale stato di emergenza;
- fornire assistenza a chiunque viva le ansie e le paure legate alla percezione di pericolo, alle difficoltà dovute al periodo di quarantena,
- all’isolamento domiciliare;
- il sostegno genitoriale dei figli.
Il servizio – attivo ogni giorno dalle ore 9 alle ore 13, e il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 – integra le attività quotidianamente erogate per via telefonica in tutti gli ambulatori di psicologia dell’Asp di Catania, in coerenza con le disposizione governative nazionali e regionali.
I nuovi numeri attivati, sono i seguenti:
095.2540983
095.2540984
095.2540985
095.2540986
095.2540987
095.2540988
095.2540989
095.2540990
095.2540991
095.2540992
095.2540993
Il servizio è gratuito.