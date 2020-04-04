CORONAVIRUS, AZIENDA DI BELPASSO PRODURRÀ MASCHERINE DA SALVASLIP, CON MARCHIO CE

C'è anche una azienda catanese, la Parnom Spa, che produce pannolini per bambini tra le prime in Italia ad aver ottenuto la certificazione Ce per le mascherine come dispositivo medico Cee 93/42 Classe...

C'è anche una azienda catanese, la Parnom Spa, che produce pannolini per bambini tra le prime in Italia ad aver ottenuto la certificazione Ce per le mascherine come dispositivo medico Cee 93/42 Classe 1. L'iter, durato tre settimane, si è concluso con il sì del Politecnico di Milano, dove è stato testato il materiale. Lunedì 6 aprile è prevista l'avvio della prima produzione con una capacità iniziale di 300.000 mascherine giorno.

"Siamo stati a lungo bloccati da una burocrazia folle, così come è capitato ad altre aziende italiane - spiega il direttore generale della Parmon spa Antonio Fronterè - Tre settimane fa, in piena emergenza Corona Virus, abbiamo deciso di convertire una delle nostre linee, che realizzava salvaslip, in mascherine non per un blocco della nostra produzione, che anzi fa registrare un aumento delle quantità prodotte, ma dalla volontà di dare un contributo fattivo alla soluzione di un problema mondiale".

ANSA