CORONAVIRUS, BOLLETTINO DEL 27 DICEMBRE: IN SICILIA 2.087 NUOVI CASI (457 A CATANIA) E ALTRE 20 VITTIME

Sono 2.087 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 18.154 tamponi processati.Il giorno precedente erano 1.727.Il tasso di positività sale all'11,5% (ieri era al'11%). L'isola è all'o...

A cura di Redazione 27 dicembre 2021 20:17

