CORONAVIRUS, BOLLETTINO DEL 27 DICEMBRE: IN SICILIA 2.087 NUOVI CASI (457 A CATANIA) E ALTRE 20 VITTIME
Sono 2.087 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 18.154 tamponi processati.
Il giorno precedente erano 1.727.
Il tasso di positività sale all'11,5% (ieri era al'11%). L'isola è all'ottavo posto per contagi dopo Lombardia (5.065 casi), Piemonte (4.611), Emilia Romagna (3.482), Lazio (2.933), Toscana (2.843), Veneto (2.816) e Campania con 2.291 casi.
Gli attuali positivi sono 29.864 con un aumento di 1.335 casi. I guariti sono 732. Venti le vittime, che portano il totale dei decessi a 7.447.
Sul fronte ospedaliero sono 738 ricoverati, con 28 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 81, quattro in più rispetto a ieri.
Il contagio nelle singole province vede Palermo con 606 casi, Catania 457, Messina 299, Siracusa 165, Trapani 81, Ragusa 131, Caltanissetta 96, Agrigento 250, Enna 2.