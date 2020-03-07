CORONAVIRUS, BORRELLI: 5.061 MALATI, 1.145 IN PIÙ IERI, 35 I CASI IN SICILIA

Sono 5.061 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.145 persone rispetto a ieri,e 233 i morti, 36 in più. Sono 589 le persone guarite dalcoronavirus in Italia, 66 in più di ieri.I nu...

Sono 5.061 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.145 persone rispetto a ieri,e 233 i morti, 36 in più. Sono 589 le persone guarite dalcoronavirus in Italia, 66 in più di ieri.

I nuovi dati sono stati forniti dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.

I DATI DELLA REGIONE SICILIA

Dalla Sicilia sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 35 campioni relativi al coronavirus, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Sono quindi 35 le persone risultate positive in Sicilia, 11 più di ieri. Risultano ricoverati 8 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania, uno a Messina, uno a Caltanissetta, ma proveniente da Agrigento) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 27 sono in isolamento domiciliare. Risulta guarito, dopo il test di conferma eseguito nelle scorse ore, un paziente del Ragusano, mentre dopo ulteriori approfondimenti il paziente ricoverato ieri ad Enna è risultato negativo ed è stato dimesso. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola reso noto dalla Regione siciliana. Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 643 tamponi, di cui 598 negativi e 10 in attesa dei risultati.