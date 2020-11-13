CORONAVIRUS, CAMPANIA E TOSCANA DIVENTANO ROSSE, SALGONO A NOVE LE REGIONI ARANCIONI

Dopo giorni di analisi della curva dei contagi da Covid-19, il Governo ha deciso che Campania e Toscana diventano zona rossa: non è ancora arrivata l’ufficialità, ma si attende a breve la comunicazion...

Dopo giorni di analisi della curva dei contagi da Covid-19, il Governo ha deciso che Campania e Toscana diventano zona rossa: non è ancora arrivata l’ufficialità, ma si attende a breve la comunicazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la conferma del Cts. In base al monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità e del ministero, infatti, è stato deciso che il numero delle Regioni in zona rossa aumenta di due: Campania e Toscana si aggiungono a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta. Cambiano anche le Regioni in zona arancione, che salgono a 9 con l’aggiunta di Emilia-Romagna, Friuli e Marche alle già note Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Restano gialle Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto.

ZONA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano, Campania*, Toscana*

ZONA ARANCIONE: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, Emilia-Romagna*, Friuli Venezia Giulia*, Marche*

ZONA GIALLA: Lazio, Molise, Trento, Sardegna, Veneto.