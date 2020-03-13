CORONAVIRUS: CHIUSI I CIMITERI, VILLA MONCADA, PARCO DEL SOLE E CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI FINO AL 03 APRILE
CIMITERI CHIUSI L'amministrazione comunica che in ottemperanza ai Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, il servizio pubblico Cimiteriale risulta essere essenziali e indifferibili, pertant...
CIMITERI CHIUSI
L'amministrazione comunica che in ottemperanza ai Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, il servizio pubblico Cimiteriale risulta essere essenziali e indifferibili, pertanto come previsto dall'ordinanza contingibile ed urgente n.5 del Presidente della Regione Siciliana, verrà interdetto l'accesso al pubblico alle aree cimiteriali restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servi funebri che garantiranno il servizio di Necroforia, restando l'obbligo del rispetto del DPCM in merito alla distanza di sicurezza ed ai dispositivi da utilizzare.
Il civici cimiteri continueranno a erogare i servizi funebri ma saranno chiusi al pubblico.
L'invito alla cittadinanza resta sempre quello di rispettare quanto enunciato ed ordinato dal decreto che impone di evitare ogni spostamento anche all'interno della propria città, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Il Sindaco , Nino Naso con Ordinanza N° 25 del 13/03/2020, ordina
La temporanea chiusura di Parco del Sole e della villa Moncada da giorno 13/03/2020 al 03/04/2020 per emergenza Coronavirus , chiuso pure il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti di Contrada Tre Fontane sempre fino al 03 Aprile 2020.
L'Amministrazione Comunale comunica che in ottemperanza ai Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, il servizio pubblico Cimiteriale risulta essere essenziale e indifferibile, e che pertanto i civici cimiteri di Paternò resteranno aperti ma resta la necessità di rispettare quanto imposto dal DPCM in merito alla distanza di sicurezza ed ai dispositivi da utilizzare.
Il civici cimiteri continueranno a erogare i servizi funebri, ma l'invito alla cittadinanza resta sempre quello di rispettare quanto enunciato ed ordinato dal decreto che impone di evitare ogni spostamento anche all'interno della propria Città, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute