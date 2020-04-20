CORONAVIRUS. "CONDORELLI" DONA DOLCI ALLA MISERICORDIA DI CATANIA SANTA CROCE

Continua la solidarietà da parte delle aziende del territorio etneo nei confronti delle famiglie più bisognose che, a seguito dell’emergenza da Coronavirus, stanno vivendo un acuirsi delle problematic...

Continua la solidarietà da parte delle aziende del territorio etneo nei confronti delle famiglie più bisognose che, a seguito dell’emergenza da Coronavirus, stanno vivendo un acuirsi delle problematiche economiche. È delle scorse ore, la donazione a favore della Misericordia di Catania Santa Croce - appartenente al Comitato delle Misericordie della Provincia di Catania - di 300 pezzi tra uova di Pasqua e colombe pasquali da parte dell’Industria dolciaria Belpasso “Condorelli”.

Il dolcissimo carico, ritirato dai volontari, sarà distribuito nei prossimi giorni alle famiglie del quartiere catanese Fossa della Creta secondo le indicazioni del sacerdote Don Fabio Vassallo parroco della parrocchia “Santa Maria Ausiliatrice e Domenico Savio”, insieme alla Caritas parrocchiale. «Ringrazio fortemente l’azienda che ha voluto donare questi dolci e Carmelo Nicoloso da tempo vicino alle esigenze dell’associazione» ha detto il Governatore della Misericordia “Santa Croce” Giovanni Parisi. «Un piccolo gesto, questa donazione, che permetterà soprattutto ai più piccoli del quartiere di riaccendere la gioia nei loro volti, facendo dimenticare per qualche istante le difficoltà quotidiane».