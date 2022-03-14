CORONAVIRUS, CONTAGI IN AUMENTO MA LA SICILIA DA OGGI TORNA IN ZONA BIANCA

Da oggi la Sicilia torna in zona bianca. L’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ufficializzato il cambio di colore per l’isola, in agenda da giorni. Nell’ultima settimana, com’è n...

Da oggi la Sicilia torna in zona bianca. L’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ufficializzato il cambio di colore per l’isola, in agenda da giorni. Nell’ultima settimana, com’è noto, i contagi sono tornati ad aumentare. Tuttavia, si conferma il monitoraggio settimanale ha confermato il calo dei ricoveri in terapia intensiva, che rappresentano l’indicatore più importante in questa fase della pandemia.

La Sicilia era stata in zona bianca, per l’ultima volta, in autunno, dal 9 ottobre al 3 gennaio e, precedentemente, in estate (da fine giugno a fine agosto).

Dal giallo al bianco, in realtà, non cambia tantissimo. Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina nei locali chiusi e del Green Pass nelle situazioni richieste, in attesa che il governo ufficializzi la propria decisione sullo stato di emergenza, in scadenza il prossimo 31 marzo.

Oltre alla Sicilia, le regioni italiane che da oggi passeranno in zona bianca sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Valle D’ Aosta. Erano già passate nelle settimane scorse in zona bianca sette regioni e due province autonome: Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano e Trento. Restano per ora in zona gialla: Marche, Lazio, Calabria e Sardegna.