CORONAVIRUS, CONTAGIATO UN MEDICO CATANESE DELL'OSPEDALE DI ENNA
A cura di Redazione
05 marzo 2020 10:21
Tra le persone contagiate dal Covis-19 in Sicilia c'è anche un medico catanese che lavora all'ospedale Umberto I di Enna. L'uomo è in quarantena nella sua casa di Catania.
A scopo precauzionale sono stati eseguiti tamponi a medici, infermieri, personale del nosocomio e paziente che sono entrati in contatto con lui.
Secondo quanto si è appreso, il contagio sarebbe avvenuto per contatti avuti con persone di Bergamo. (ANSA).