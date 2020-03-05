CORONAVIRUS, CONTAGIATO UN MEDICO CATANESE DELL'OSPEDALE DI ENNA

Tra le persone contagiate dal Covis-19 in Sicilia c'è anche un medico catanese che lavora all'ospedale Umberto I di Enna. L'uomo è in quarantena nella sua casa di Catania.A scopo precauzionale sono st...

Tra le persone contagiate dal Covis-19 in Sicilia c'è anche un medico catanese che lavora all'ospedale Umberto I di Enna. L'uomo è in quarantena nella sua casa di Catania.

A scopo precauzionale sono stati eseguiti tamponi a medici, infermieri, personale del nosocomio e paziente che sono entrati in contatto con lui.

Secondo quanto si è appreso, il contagio sarebbe avvenuto per contatti avuti con persone di Bergamo. (ANSA).