CORONAVIRUS, CRESCE LA PAURA A CATANIA: SUPERMERCATI PRESI D’ASSALTO

La paura per l’eventuale espansione del virus, che ricordiamo non ha avuto ancora nessun caso di contagio in Sicilia – sta spingendo anche i catanesi ad affollare i supemercati e gli ipermercati per fare provviste di beni di prima necessità. Su tutti: acqua, zucchero, latte, farina e pasta, ma anche prodotti per l'igiene cominciano a scarseggiare per l'assalto dei consumatori.