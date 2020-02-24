95047

CORONAVIRUS, CRESCE LA PAURA A CATANIA: SUPERMERCATI PRESI D’ASSALTO

24 febbraio 2020 19:13
News
Gli scaffali dei supermercati cominciano a essere sempre più vuoti a causa della psicosi Coronavirus.

La paura per l’eventuale espansione del virus,  che ricordiamo non ha avuto ancora nessun caso di contagio in Sicilia – sta spingendo anche i catanesi ad affollare i supemercati e gli ipermercati per fare provviste di beni di prima necessità. Su tutti: acqua, zucchero, latte, farina e pasta, ma anche prodotti per l'igiene cominciano a scarseggiare per l'assalto dei consumatori.

