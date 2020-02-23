CORONAVIRUS, DA CODOGNO DONNA TORNA A SAN FRATELLO: FAMIGLIA IN ISOLAMENTO VOLONTARIO

Per il direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia il provvedimento è doverosamente cautelativo. A San Fratello il sindaco Salvatore Sidoti Pinto ha disposto l'isolamento di due famiglie a scopo preca...

Per il direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia il provvedimento è doverosamente cautelativo. A San Fratello il sindaco Salvatore Sidoti Pinto ha disposto l'isolamento di due famiglie a scopo precauzionale.

Ieri mattina, infatti, nonostante la quarantena nei comuni del Nord Italia interessati dai contagi di coronavirus, un residente di San Fratello, a Codogno per motivi di lavoro, è rientrato nella cittadina dei Nebrodi. Si tratta di una donna. Di concerto con l'azienda sanitaria provinciale il primo cittadino ha deciso l'isolamento delle due famiglie a contatto con lei per un periodo di quindici giorni.

Il sindaco, come previsto dalla procedura, ha inviato una nota a tutte le autorità sanitarie preposte, alla Prefettura ed ai Carabinieri, informandole sulla situazione e ha voluto approfondire con ulteriori chiarimenti ed indicazioni anche mettendosi in contatto con gli specialisti di virologia del Policlinico di Messina e del Cannizzaro di Catania.

Ne la giovane, ne i sui familiari presentano, al momento i sintomi dell’infezione da coronavirus e seguiranno scrupolosamente tutti i controlli previsti dal protocollo, al fine di tenere costantemente monitorate le loro condizioni cliniche, sulle quali le autorità stanno vigilando con grande attenzione.