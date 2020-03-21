CORONAVIRUS: DA DOMANI STOP A SUPERENALOTTO, LOTTO E SLOT MACHINE
Lotto, Superenalotto e slot machines sospesi: la decisione è ufficiale.Nuova stretta per il contenimento del contagio da coronavirus. L’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), spiega Agipronews, ha disposto...
Lotto, Superenalotto e slot machines sospesi: la decisione è ufficiale.
Nuova stretta per il contenimento del contagio da coronavirus. L’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), spiega Agipronews, ha disposto la sospensione di alcuni giochi come lotterie o slot machines.
Tra questi, si legge nella disposizione, “la sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines” oltre allo stop per “Superenalotto”, “Superstar”, “Sivincetutto Superenalotto” e “Lotto tradizionale” dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; "Eurojackpot” la cui sospensione, con effetto immediato, è estesa alle modalità di raccolta online”.
Sospese, infine, anche “scommesse che implicano una certificazione da parte di personale ADM con decorrenza 22 marzo 2020”.