CORONAVIRUS, DA STASERA PARTE LA SANIFICAZIONE IN TUTTA LA CITTÀ

“Stiamo affrontando questa emergenza da “Covid-19 Coronavirus”, con il massimo impegno. Abbiamo appena deliberato gli ultimi accorgimenti per garantire la sicurezza in tutto il territorio della comunità paternese.

La cosa più importante è che stiamo mettendo in atto la bonifica e la sanificazione di tutte le strade e le piazze della nostra città. Si inizierà da domani alle ore 22:00 fino alle 4:00 del mattino per almeno dieci, quindici giorni, fin quando non bonificheremo tutta la nostra città”.

I cittadini sono pregati, a titolo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare gli indumenti stesi all’aperto, di tenere in casa gli animali domestici.

È quanto ha dichiarato il sindaco di Paernò Nino Naso sui suoi canali social ufficiali e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Paternò.