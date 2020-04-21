CORONAVIRUS, DATE E MODALITÀ PER RITIRARE LA PENSIONE A MAGGIO 2020

Il pagamento della mensilità di maggio sarà effettuato in giornate diverse. Per coloro che hanno scelto di ricevere la pensione presso un istituto di credito, il pagamento sarà effettuato il 4 maggio,...

Poste Italiane SpA ha scaglionato le presenze dei pensionati ai propri sportelli dal 27 al 30 aprile.

Le pensioni di maggio, cosi come era successo ad aprile, saranno pagate prima.

Così come previsto dall’Ordinanza n. 652 del 19 marzo 2020 della Protezione Civile (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 21 marzo 2020), il calendario del pagamento dei trattamenti pensionistici viene anticipato all’ultima settimana del mese precedente.

Il calendario delle pensioni di maggio 2020 prevede il pagamento degli assegni pensionistici dal 27 al 30 aprile. Le somme saranno accreditate su conti e libretti. Per chi non ne usufruisce e dovrà presentarsi agli sportelli è stato previsto un ordine specifico legato alla lettera iniziale del proprio cognome.

La suddivisione verrà comunicata nei prossimi giorni.

Nelle ultime settimane era stato annunciato un ulteriore servizio, nato dalla collaborazione tra gli uffici postali e l’Arma dei Carabinieri.

Per i pensionati over 75 che non hanno nessuno che possa ritirare per loro la pensione, ci penseranno i Carabinieri a portarla a casa.

Per chi volesse attivare il servizio di “consegna a domicilio” della pensione, Poste si è resa disponibile per informazioni al numero verde 800 55 66 70, oppure si può telefonare alle Caserme dei Carabinieri.