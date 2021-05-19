CORONAVIRUS, DATI DELLA SICILIA DEL 19 MAGGIO: 603 NUOVI CASI (268 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA) E 10 MORTI

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, mercoledì 19 maggio.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero dell...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, mercoledì 19 maggio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 603 e il totale da inizio epidemia sale così a 221.368.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 21.467(si contano anche quelli rapidi).

Attualmente positive sono 15.268 persone. Dieci nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 5.699.

I guariti ammontano invece a 200.401, 1.618 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 733 pazienti sono ricoverati con sintomi, 107 persone sono in terapia intensiva (-1).

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 68.267 (70)

Catania: 57.091 (268)

Messina: 25.760 (51)

Siracusa: 15.882 (48)

Trapani: 13.514 (29)

Ragusa: 12.241 (48)

Caltanissetta: 11.330 (19)

Agrigento: 11.254 (58)

Enna: 6.029 (12)

DATI ITALIA

Covid, 5.506 casi e meno vittime,149Sono 5.506 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 4.453 i precedenti, con 287mila tamponi processati (+25mila). Il tasso di positività stabile all'1,9%, ieri all'1,7%.

Sono 149 le vittime,201martedì,124.646 in tutto. In terapia intensiva 46 ricoveri in meno con 70 nuovi ingressi, nei reparti ordinari -521. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, -8.578, e +13.929 nuovi guariti.

In Lombardia 936 casi, in Campania 634, in Sicilia 603.