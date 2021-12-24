CORONAVIRUS, DATI DELLA SICILIA DEL 24 DICEMBRE: 2.131 NUOVI CASI (432 A CATANIA) , 8 MORTI
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 19.00 di oggi, venerdì 24 dicembre.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 2.131 e il totale da inizio epidemia sale così a 350.236.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +43.199 (si contano anche quelli rapidi).
Attualmente positivi sono 25.165 persone. Otto* nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 7.404.
I guariti ammontano invece a 317.667, 593 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 591(+23) pazienti sono ricoverati con sintomi, 73 persone sono in terapia intensiva (-3).
*La Regione Sicilia comunica che la definizione di caso prevede la conferma con tampone molecolare (circolare prot. 7393 del 25/2/21) pertanto il numero di casi confermati da tampone rapido è pari a 0. I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 4 IL 23/12/21 – N. 4 IL 22/12/21.
Coronavirus 24 dicembre dati in Italia
Attualmente positivi: 460.674 (+30.645)
• Deceduti: 136.386 (+141)
• Dimessi/Guariti: 4.970.584 (+19.804)
Palermo: 91.389 (410); Catania: 89.737 (432); Messina: 42.527 (393); Siracusa: 28.160 (131); Trapani: 23.331 (121); Ragusa: 21.366 (100); Caltanissetta: 20.739 (176); Agrigento: 20.263 (268); Enna: 10.593 (47)
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87 .