CORONAVIRUS: DATI ITALIA: TOTALE CASI 7357, 366 DECESSI E 622 GUARITI

Conferenza stampa del Capo della protezione civile Angelo Borrelli alle ore 18 dell'8 marzo:

Totale dei casi 7357 persone, le persone attualmente positive sono 6387, 366 deceduti e 622 guariti.

Tra i 6387 positivi:

2180 si trovano in isolamento domiciliare

3557 ricoverati con sintomi

650 in terapia intensiva

In Lombardia 113 morti in 24 ore

In Lombardia "crescono molto i decessi" legati al coronavirus: "Sono ormai 267, 113 in più rispetto a ieri". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, sottolineando più volte che "l'unico modo per vincere questa battaglia è combatterla tutti insieme, restando in casa, evitando gli assembramenti".

DATI REGIONE SICILIA

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 53 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania).

Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare. Si legge in una nota della Regione.