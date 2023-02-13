CORONAVIRUS: DIMINUISCONO I CASI IN SICILIA, ANCORA SOPRA LA MEDIA NAZIONALE I RICOVERI

In Sicilia nella settimana 3-9 febbraio, la Fondazione Gimbe ha registrato un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (45,2) e una diminuzione dei nuovi casi (-42,0%) rispetto alla settimana...

In Sicilia nella settimana 3-9 febbraio, la Fondazione Gimbe ha registrato un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (45,2) e una diminuzione dei nuovi casi (-42,0%) rispetto alla settimana precedente.

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (10,9%) e in terapia intensiva (2,0%) occupati da pazienti Covid-19;

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,8% (media Italia 11,1%) a cui si aggiunge la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,4%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 20,4% (media Italia 12,4%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 0,9%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,5% (media Italia 31,0%), quello di copertura vaccinale con quinta dose è del 8,2% (media Italia 14,5%).

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,1% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,0% (media Italia 3,2%) solo con prima dose.

