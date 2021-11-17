CORONAVIRUS, DOPO SEI MESI , SUPERATI IN ITALIA I 10 MILA CASI COVID IN UN GIORNO. 491 IN SICILIA

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 10.172, per la prima volta sopra quota diecimila dall'8 maggio scorso, contro i 7.698 precedenti e soprattutto i 7.891 di mercoledì s...

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 10.172, per la prima volta sopra quota diecimila dall'8 maggio scorso, contro i 7.698 precedenti e soprattutto i 7.891 di mercoledì scorso. Con 537.765 tamponi, quasi 150mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dall'1,1% all'1,9%.

I decessi sono 72 (ieri 74), per un totale di 132.965 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +6) con 39 ingressi del giorno, e salgono a 486, mentre i ricoveri ordinari sono 90 in più (ieri +162), 4.060 in totale.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.858), seguita da Veneto (+1.435), Lazio (+944), Campania (+871) ed Emilia Romagna (+756).

I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.883.242. I guariti sono 6.406 (ieri 5.220) per un totale di 4.623.192.

Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 3.689 in più (ieri +2.521) che salgono a 127.085. Di questi, sono in isolamento domiciliare 122.539 pazienti.

BOLLETTINO SICILIA

In Sicilia sono 491 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 26.376 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute.

Sale così a 316.126 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sull’isola sono 9.613 (77 in più rispetto a ieri).

Di questi restano 351 i ricoverati con sintomi nei vari reparti Covid ordinari, mentre sono 43 le persone in terapia intensiva con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Rispetto a ieri si contano 407 nuove persone dimesse o guarite per un totale di 299.397 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 7 decessi (7.116 in totale). La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni 17/11/21 (n. 1), 16/11/21 (n. 4), 15/11/21 (n. 1), e 14/11/21 (n. 1)

I 407 nuovi positivi sull’isola sono così suddivisi nelle varie province: Palermo 69, Catania 139, Messina 93, Siracusa 49, Trapani 37, Ragusa 22, Caltanissetta 28, Agrigento 52 ed Enna 2.