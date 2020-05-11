Costeranno dai 10 ai 32 euro circa e sarà possibile effettuarli sia in ospedale che in un gran numero di laboratori privati accreditati. A meno che questi ultimi non decidano di rinunciare perché, spi...

Costeranno dai 10 ai 32 euro circa e sarà possibile effettuarli sia in ospedale che in un gran numero di laboratori privati accreditati. A meno che questi ultimi non decidano di rinunciare perché, spiegano i titolari di alcune strutture, col tetto massimo di costo fissato dalla Regione non sarebbe possibile acquistare neppure il reagente.

Da domani comunque anche in Sicilia prende il via lo screening dei test sierologici per scoprire se si è contratto il covid-19, o meglio se si è sviluppati gli anticorpi anti coronavirus.

I test a disposizione sono di tre tipologie, che vanno dall’analisi del sangue più tradizionale alla stringa con la goccia di sangue simile al test per l’insulina, denominati rispettivamente di tipo A, B e C. Avranno la precedenza, per i test di fascia A, una serie di categorie di soggetti, considerati più a rischio e legati alle professioni sanitarie. I test di fascia A sono totalmente a carico del servizio sanitario, che copre parte dei costi anche in altri casi.

Di seguito la lista delle strutture che effettuano l’esame, a Catania e provincia.

TEST A Riservato a medici di medicina generale, pediatri, personale dei presidi di continuità assistenziale, unità speciali di continuità assistenziale, 118 e operatori Seus

Test B – per tutti, costeranno dai 10 ai 20 euro circa. Potranno essere effettati presso laboratori, pubblici e privati, accreditati e contrattualizzati, in regola con determinati requisiti. I lavoratori dovranno reperire i test diagnostici autonomamente, non saranno distribuiti dalla Regione

Test C – per tutti, effettuato tramite pungidito e cartina

LABORATORI PRIVATI CATANIA E PROVINCIA



Scarica documento allegato CLICCA QUI PER SCARICARE L'ELENCO IN PDF

CORONAVIRUS, DOVE FARE I TEST SIEROLOGICI A CATANIA E PROVINCIA

CORONAVIRUS, DOVE FARE I TEST SIEROLOGICI A CATANIA E PROVINCIA

CORONAVIRUS, DOVE FARE I TEST SIEROLOGICI A CATANIA E PROVINCIA

CORONAVIRUS, DOVE FARE I TEST SIEROLOGICI A CATANIA E PROVINCIA

CORONAVIRUS, DOVE FARE I TEST SIEROLOGICI A CATANIA E PROVINCIA

CORONAVIRUS, DOVE FARE I TEST SIEROLOGICI A CATANIA E PROVINCIA