CORONAVIRUS. FAKE-NEWS SUL BLOCCO TOTALE DELLE ATTIVITA’

Gira sui social di messaggistica istantanea da qualche ora il fake del comunicato 50 del Ministero di Economia e Finanza (MEF) nel quale riporterebbe le misure di blocco di tutte le attività lavorativ...

A cura di Redazione Redazione
16 marzo 2020 12:31
Gira sui social di messaggistica istantanea da qualche ora il fake del comunicato 50 del Ministero di Economia e Finanza (MEF) nel quale riporterebbe le misure di blocco di tutte le attività lavorative a partire dal 16 marzo e risulterebbe firmato nella giornata di oggi, domenica 15 marzo ore 18.

In realtà trattasi di una fake in quanto il comunicato 50 del MEF è stato pubblicato in data 13 marzo alle ore 18: 40 ed ha oggetto: “Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge” e consultabile

a questo link

