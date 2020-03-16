CORONAVIRUS. FAKE-NEWS SUL BLOCCO TOTALE DELLE ATTIVITA’

Gira sui social di messaggistica istantanea da qualche ora il fake del comunicato 50 del Ministero di Economia e Finanza (MEF) nel quale riporterebbe le misure di blocco di tutte le attività lavorativ...

Gira sui social di messaggistica istantanea da qualche ora il fake del comunicato 50 del Ministero di Economia e Finanza (MEF) nel quale riporterebbe le misure di blocco di tutte le attività lavorative a partire dal 16 marzo e risulterebbe firmato nella giornata di oggi, domenica 15 marzo ore 18.

In realtà trattasi di una fake in quanto il comunicato 50 del MEF è stato pubblicato in data 13 marzo alle ore 18: 40 ed ha oggetto: “Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge” e consultabile