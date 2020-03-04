CORONAVIRUS, GOVERNO: CHIUSE SCUOLE E UNIVERSITÀ FINO A META' MARZO

+++ FLASH +++ Governo,chiuse scuole e Università +++ FLASH +++Emergenza coronavirus: il governo ha disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da oggi fino a metà marzo. Lo h...

Emergenza coronavirus: il governo ha disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da oggi fino a metà marzo. Lo ha deciso l'Esecutivo riunito a Palazzo Chigi. La misura sarà presa con un decreto in vigore da oggi

Dall'inizio dei controlli sul coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

