CORONAVIRUS, I CALCOLI DELLA REGIONE ERANO SBAGLIATI: IN SICILIA CI SONO SOLO 153 POSITIVI

I dati siciliani sono sbagliati - La Regione ha scoperto che il numero delle persone attualmente contagiate in Sicilia è molto più basso di quello divulgato dalla Protezione civile nazionale: appena 153 fra pazienti ospedalizzati e isolamento domiciliare, contro i 637 del bollettino diramato da Roma ieri pomeriggio e gli 805 segnalati dalla Regione nel calcolo di ieri. Effetto secondo i tecnici della Regione di un errore di partenza – dovuto probabilmente al doppio conteggio di alcuni pazienti in fase iniziale – e al mancato censimento di una parte dei guariti in corso d'opera. “Dall’inizio dell’emergenza – specifica Palazzo d'Orléans in una nota - la Sicilia, attenendosi scrupolosamente alle linee guida ministeriali, oltre a trasmettere alla Protezione civile i dati provenienti dai laboratori, dagli ospedali e dai dipartimenti delle Asp, ha caricato i record su una piattaforma informatica predisposta dall’Istituto superiore di sanità”.

Adesso i due database sono stati incrociati e ne sono venute fuori “le progressive guarigioni cliniche di cittadini che sono stati singolarmente ricontrollati e dei tamponi”. Il nuovo dato sarà trasmesso a Roma oggi.

La Sicilia ad un passo dall’essere territorio Covid free. E’ il risultato del delicato processo di allineamento dei dati relativi all’emergenza Coronavirus curato dall'osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Asp. Tale procedura, condotta in maniera analoga anche in altre Regioni del Paese, è stata avviata già nelle scorse settimane per avere un quadro preciso della situazione relativa ai soggetti attualmente positivi.

La procedura, appena ultimata, ha pertanto permesso l’allineamento dei due flussi tenendo conto delle progressive guarigioni cliniche di cittadini che sono stati singolarmente ricontrollati e dei tamponi. Va chiarito, infine, che i dati diffusi fin dall’inizio dell’emergenza hanno costantemente fotografato l’andamento epidemiologico del Coronavirus in Sicilia che oggi risulta essere quasi Covid Free.