CORONAVIRUS, I DATI AGGIORNATI DALLA REGIONE: A CATANIA SONO 7 I PAZIENTI RICOVERATI

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 13.30 di oggi (mercoledì 11 marzo), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 83 campioni.

Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti