CORONAVIRUS, IL 18 MARZO DIVENTERÀ GIORNATA NAZIONALE PER NON DIMENTICARE LE VITTIME

La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.Non casuale la ricaduta sulla data del 18 marzo, giorno i...

A cura di Redazione Redazione
02 agosto 2020 18:58
La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.

Non casuale la ricaduta sulla data del 18 marzo, giorno in cui i camion militari trasportarono le bare, prelevate dal cimitero di Bergamo, per condurle verso i forni crematori delle regioni circostanti. In occasione della Giornata Nazionale, le regioni, le province e i comuni potranno dar vita ad iniziative, eventi, celebrazioni in ricordo delle vittime.

“Il 18 marzo sarà la Giornata mondiale in memoria delle vittime del Covid. Sarà un giorno importante per non dimenticare questa stagione così drammatica e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi” – ha commentato in un post il Ministro Roberto Speranza.

