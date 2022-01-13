CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 13 GENNAIO: IN SICILIA 11.354 NUOVI CASI (3071 A CATANIA) E ALTRE 26 VITTIME

Sono 11.354 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.167 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 13.048.Il tasso di positività scende al 19,1% ieri era 20,7%...

Sono 11.354 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.167 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 13.048.

Il tasso di positività scende al 19,1% ieri era 20,7%. L'isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 39.683 casi.

Gli attuali positivi sono 150.466 con un aumento di 9.543 casi.

I guariti sono 1.785 mentre le vittime sono 26 e portano il totale dei decessi a 7.791.

Sul fronte ospedaliero sono 1.463 ricoverati, con 22 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, due casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 2.927 casi, Catania 3.071, Messina 998, Siracusa 1.226, Trapani 594, Ragusa 840, Caltanissetta 797, Agrigento 737, Enna, 164

DATI ITALIA

Sono 184.615 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 316 morti. Sono stati 1.181.179 in più i tamponi processati da ieri, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,6%. In totale gli attualmente positivi sono 2.323.518 in Italia.

Il totale dei ricoverati con sintomi è di 17.648 persone, 339 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 1.668, una in meno da ieri. Da inizio pandemia sono state oltre 140mila le vittime del Covid nel nostro Paese.