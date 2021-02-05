CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 5 FEBBRAIO: IN SICILIA CASI ANCORA IN CALO MA ALTRE 31 VITTIME

Sono 616 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.206 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,5%, tasso che continua a scendere. La regione resta ottava nel contagio come ie...

Sono 616 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.206 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,5%, tasso che continua a scendere. La regione resta ottava nel contagio come ieri.

Le vittime sono state 31 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.634. Il totale degli attualmente positivi è 39.554, con un decremento di 1100 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1685.

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.426; ovvero 47 in meno rispetto a ieri ma scendono anche quelli in terapia intensiva che sono 182, 5 in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 226 casi, Catania 151,Trapani 74, Messina 53, Siracusa 47, Agrigento 25, Caltanissetta 20, Ragusa 12, Enna 8

DATI ITALIA

Nelle ultime 24 ore sono stati 14.218 i test positivi al coronavirus registrati in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 13.659. Le vittime sono 377 (ieri erano state 422). Sono stati 270.507 i test (tamponi

molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5,05%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva nelnostro Paese sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri.