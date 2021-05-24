CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO: IN SICILIA 378 NUOVI CASI POSITIVI 8 MORTI E 282 GUARITI

Sono 378 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 11.194 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3,4%. Rispetto a sette giorni...

Sono 378 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 11.194 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3,4%. Rispetto a sette giorni fa un lieve aumento dei contagi: lunedì si contavano 299 nuovi positivi con un tasso del 2,4%. Sono invece 8 le nuove vittime del virus, 282 i guariti.

Sempre in calo l'affluenza negli ospedali: rispetto a ieri si contano 17 pazienti in meno nei reparti Covid, per un totale di 601. In terapia intensiva invece i ricoverati sono 98, con un saldo di -4 nelle ultime 24 ore e un solo nuovo ingresso.

Gli attuali positivi nell'Isola sono 13.016, di cui 12.317 in isolamento domiciliare obbligatorio

I dati dei nuovi positivi nelle singole province:

Palermo: 68.704 (124)

Catania: 57.640 (142)

Messina: 26.055 (33)

Siracusa: 16.032 (40)

Trapani: 13.618 (2)

Ragusa: 12.386 (18)

Caltanissetta: 11.397 (16)

Agrigento: 11.355 (1)

Enna: 6.083 (2).

DATI ITALIA

Sono 2.490 i nuovi contagi al Covid-19 e 110 i morti registrati oggi, 24 maggio, in Italia, secondo i dati della Protezione Civile diffusi dal Ministero della Salute. Sono invece 107.481 i tamponi effettuati, con un indice positività a 2,3%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 1.382, 28 in meno rispetto a ieri. In ospedale sono 8.950 i ricoverati con sintomi (-211 da ieri) mentre 3.792.898 sono i guariti, 7.032 in più da ier

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 2.490 contagiati

• 110 morti

• 7.032 guariti

-28 terapie intensive | -211 ricoveri

107.481 tamponi

Tasso di positività: 2,3% (+0,1%)

30.900.385 dosi di vaccino somministrate in totale