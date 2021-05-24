CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO: IN SICILIA 378 NUOVI CASI POSITIVI 8 MORTI E 282 GUARITI
Sono 378 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 11.194 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3,4%. Rispetto a sette giorni fa un lieve aumento dei contagi: lunedì si contavano 299 nuovi positivi con un tasso del 2,4%. Sono invece 8 le nuove vittime del virus, 282 i guariti.
Sempre in calo l'affluenza negli ospedali: rispetto a ieri si contano 17 pazienti in meno nei reparti Covid, per un totale di 601. In terapia intensiva invece i ricoverati sono 98, con un saldo di -4 nelle ultime 24 ore e un solo nuovo ingresso.
Gli attuali positivi nell'Isola sono 13.016, di cui 12.317 in isolamento domiciliare obbligatorio
I dati dei nuovi positivi nelle singole province:
Palermo: 68.704 (124)
Catania: 57.640 (142)
Messina: 26.055 (33)
Siracusa: 16.032 (40)
Trapani: 13.618 (2)
Ragusa: 12.386 (18)
Caltanissetta: 11.397 (16)
Agrigento: 11.355 (1)
Enna: 6.083 (2).
DATI ITALIA
Sono 2.490 i nuovi contagi al Covid-19 e 110 i morti registrati oggi, 24 maggio, in Italia, secondo i dati della Protezione Civile diffusi dal Ministero della Salute. Sono invece 107.481 i tamponi effettuati, con un indice positività a 2,3%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 1.382, 28 in meno rispetto a ieri. In ospedale sono 8.950 i ricoverati con sintomi (-211 da ieri) mentre 3.792.898 sono i guariti, 7.032 in più da ier
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 2.490 contagiati
• 110 morti
• 7.032 guariti
-28 terapie intensive | -211 ricoveri
107.481 tamponi
Tasso di positività: 2,3% (+0,1%)
30.900.385 dosi di vaccino somministrate in totale