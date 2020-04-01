CORONAVIRUS, IL GOVERNATORE MUSUMECI CONTRO LA CIRCOLARE DEL GOVERNO: "IN SICILIA VIETATE LE PASSEGGIATE COI BAMBINI"

"Sono assolutamente contrario alle passegiate con i bambini sotto casa, a meno che non ci siano gravi patologie. Allora si fa un'eccezione con il certificato alla mano". Lo ha detto il governatore sic...

"Sono assolutamente contrario alle passegiate con i bambini sotto casa, a meno che non ci siano gravi patologie. Allora si fa un'eccezione con il certificato alla mano". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a Storie italiane.

"Se ci sono casi di bambini affetti da particolari patologie, questa possibilità sarà consentita - ha aggiunto - ma solo con la certificazione medica che attesti queste gravi patologie. Se passa l'idea che il peggio è passato, è la rovina, si vanifica tutto, si innesca un picco incontenibile. E' una guerra e nelle guerre le libertà personali subiscono pesanti sacrifici per il bene di tutti".

Poi aggiunge: "Noi ci salviamo o riusciamo a contenere la diffusione del virus soltanto se siamo rigorosi. Ho l'impressione che ci sia una sorta di relax, come se fosse tutto finito: non è così. In sicilia e al sud il picco deve ancora arrivare e sarebbe un peccato vanificare lo sforzo che cinque milioni di siciliani hanno fatto nelle settimane passate. Dobbiamo stare guardinghi, almeno fino al 20 aprile".