CORONAVIRUS, IN ITALIA 888 NUOVI CASI E 3.502 GUARITI IN PIÙ

Sono 31.106 i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus: di questi, secondo i dati della Protezione Civile, 195 sono deceduti nelle ultime 24 ore. Continua però a calare in maniera significativa il numero delle persone attualmente positive: sono 2.809 in meno rispetto a ieri, per un totale di 78.457. I ricoverati con sintomi sono 12.172 (-693), i pazienti in terapia intensiva scendono a 893 (-59). In isolamento domiciliare si trovano ancora 65.392 persone. Nelle ultime 24 ore i guariti sono invece aumentati di 3.502 unità, portando il totale a 112.541.

Dall'inizio della crisi si sono registrati 222.104 casi totali, in aumento di 888 da ieri. In tutto sono stati eseguiti 2.735.628 tamponi, i casi testati sono 1.778.952.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 222.104 (+888)

di cui 78.457 attuali (-2.809)

• DECEDUTI: 31.106 (+195)

• GUARITI: 112.541 (+3.502)