CORONAVIRUS IN ITALIA: 97.689 CASI POSITIVI E 10.779 MORTI, DATI SICILIA ALL'INTERNO

Sono 10779 i morti in Italia per coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 756 i decessi. I dati sono stati forniti da Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile. I guariti in totale sono 13030 (+646). I casi attualmente positivi sono 73880 (+3815): in isolamento domiciliare 42.588 persone, 27386 sono ricoverate con sintomi e 3906 (+50) in terapia intensiva.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 73.880 (+3.815)

• morti: 10.779 (+756)

• guariti: 13.030 (+646)

TOTALE CASI: 97.689 (+5.217)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 13.814.

Di questi sono risultati positivi 1.460 (+101 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.330 persone (+88).

Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.