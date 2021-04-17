CORONAVIRUS, IN SICILIA 1.301 NUOVI POSITIVI ED 24 MORTI: IL TASSO DI CONTAGIO SALE AL 4,4%

Sono stati 1.301 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.370. I morti sono stati invece 24 (ieri erano 21 ) e così il totale delle vittime siciliane del vir...

Sono stati 1.301 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.370. I morti sono stati invece 24 (ieri erano 21 ) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.152. E' quanto si evince dal bollettino covid del 17 aprile del ministero della Salute.

Le persone ricoverate con sintomi sono 1.216 (ieri erano 1.210) e in rianimazione ci sono 189 persone (ieri 184) con 11 nuovi ingressi (ieri erano 9). I guariti sono 611 e dunque il numero degli attuali positivi sfonda di nuovo quota 25mila: sono 25.477 (24.072 dei quali in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 28.927 (ieri 33.300) e il tasso di positività sale al 4,5% (ieri era al 4,1%).

LE PROVINCE. Resta Palermo la provincia con più casi (ne ha più del doppio di Catania e il quadruplo di Messina) ma preoccupa anche Agrigento. Ecco il dettaglio:

Palermo: 60.279 casi complessivi dall'inizio della pandemia (458 nuovi casi)

Catania: 49.670 (186)

Messina: 23.316 (105)

Siracusa: 13.664 (96)

Trapani: 12.403 (74)

Ragusa: 10.479 (131)

Caltanissetta: 9.633 (53)

Agrigento: 9.625 (172)

Enna: 5.575 (26)

DATI ITALIA

Sono 15.370 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 310 morti nella tabella del ministero della Salute. Sono 331.734 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, in 24 ore. Il tasso di positività è pari al 4,6%. Nelle terapie intensive sono stati 163 gli ingressi da ieri. I ricoverati con sintomi diminuiscono di 643 unità.