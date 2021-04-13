CORONAVIRUS, IN SICILIA 1.384 NUOVI CONTAGIATI: IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 5%. SI RISCHIA LA ZONA ROSSA DA LUNEDÌ

Sono 1.384 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.618 tamponi processati, con una incidenza del 5%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutiv...

Sono 1.384 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.618 tamponi processati, con una incidenza del 5%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutivo.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.068. Il numero degli attuali positivi è di 24.671 con un incremento di 962 rispetto a ieri; i guariti sono 412. Negli ospedali i ricoverati sono 1.390, 25 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 176, 2 in più rispetto a ieri.

La Sicilia potrebbe essere vicina alla zona rossa già’ dal prossimo lunedì, nei prossimi giorni arriverà’ la nuova assegnazione dei colori.

La distribuzione tra le province, Palermo registra un nuovo record con 514 nuovi positivi, Catania 321, Agrigento 141, Messina 113, Caltanissetta 81, Enna 65, Ragusa 54, Trapani 52, Siracusa 43.

Sono 13.447 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 aprile, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nella tabella sul sito del ministero della Salute, inseriti altri 476 morti, che portano il totale a 115.088 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Da ieri eseguiti 304.990 tamponi, l'indice positività scende al 4,4%. Diminuisce il totale dei ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 3.526 persone (-67 da ieri), con 242 nuovi ingressi giornalieri.