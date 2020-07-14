CORONAVIRUS IN SICILIA, 15 NUOVI POSITIVI: 11 SONO I MIGRANTI DI POZZALLO, CASI IN CALO IN ITALIA

Quindici nuovi positivi, ma si tratta degli 11 migranti di Pozzallo, più altri 4 casi di contagio siciliano, un numero contenuto, ma di molto superiore alla media dell’ultimo mese quando i casi giorna...

Quindici nuovi positivi, ma si tratta degli 11 migranti di Pozzallo, più altri 4 casi di contagio siciliano, un numero contenuto, ma di molto superiore alla media dell’ultimo mese quando i casi giornalieri erano di 1 caso o spesso di zero nuovi casi. Sono questi i nuovi numeri diffusi dalla Protezione civile nazionale. Gli 11 di Pozzallo sono contegiati tra i casi in Sicilia perché hanno messo piede sul territorio regionale.

I casi attualmente positivi in Sicilia diventano dunque 137, 133 dei quali in isolamento domiciliare (e vale anche per i profughi positivi sbarcati a Pozzallo) e solo 4 persone in ospedale, nessuna delle quali in terapia intensiva. Non ci sono stati nuovi decessi e dunque il numero delle vittime complessive è rimasto di 283. Il numero dei test è stato di 2.748, un numero molto elevato rispetto alla media delle ultime settimane. I casi totali in Sicilia registrati dall’inizio dell’epidemia sono stati 3115, 2695 dei quali guariti.

Continuano a scendere i casi nuovi di contagio da coronavirus in Italia: oggi sono 114 (169 ieri) per un totale di 243.344 positivi. In aumento i decessi: sono 17, rispetto ai 13 di ieri, per un totale di 34.984 morti. Sono 335 i guariti (ieri 178) che raggiungono un totale di 195.441. In calo gli attuali positivi: sono 12.919, -238 rispetto a ieri. Questo l’aggiornamento dei casi Covid stando al Dipartimento della Protezione civile.