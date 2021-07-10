CORONAVIRUS, IN SICILIA 192 NUOVI CASI E 2 MORTI, L'INCIDENZA SCENDE A 1,9%

Sono 192 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.201 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende di poco 1,9% ieri era al 2,1%.L'isola resta anche oggi a...

Sono 192 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.201 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende di poco 1,9% ieri era al 2,1%.

L'isola resta anche oggi al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Campania e Lombardia. Gli attuali positivi sono 3.547 con più 38 casi rispetto a ieri. I guariti sono 152. Si registrano due nuove vittime che portano il totale dei decessi a 5.990. Sul fronte ospedaliero sono 149 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c'è Caltanissetta con 55 casi, Messina 33, Agrigento ed Enna 23, Trapani 20, Palermo 14, Catania 12, Ragusa 10 e Siracusa 3.

DATI ITALIA

In Italia ci sono 1.400 nuovi casi di coronavirus a fronte di 208.419 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 1.390 su 196.922 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 12 decessi (contro i 25 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.768. In terapia intensiva sono ricoverati 161 pazienti mentre i guariti sono 1.763. Tasso di positività allo 0,67%.

Il totale dei contagi è di 4.269.885 dall'inizio della pandemia. Attualmente i ricoverai con sintomi sono 1.147 e gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 6. In isolamento domiciliare ci sono invece 39.707 e gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 41.015. La Regione che ha visto il maggior incremento di nuovi casi è la Campania: +210.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1.400 contagiati

• 12 morti

• 1.763 guariti

-8 terapie intensive | -20 ricoveri

208.419 tamponi

Tasso di positività: 0,7% (+0,0%)

56.917.775 dosi di vaccino somministrate in totale