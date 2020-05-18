CORONAVIRUS IN SICILIA, 23 GUARITI E NESSUN DECESSO. 7 NUOVI POSITIVI

Ancora buone notizie dal bollettino della Regione Siciliana per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. Su 1433 tamponi effettuati ci sono soltanto 7 positivi, a fronte di 23 guariti e nessun decesso...

Ancora buone notizie dal bollettino della Regione Siciliana per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. Su 1433 tamponi effettuati ci sono soltanto 7 positivi, a fronte di 23 guariti e nessun decesso.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 118.859 (+1.433 rispetto a ieri), su 106.277 persone: di queste sono risultate positive 3.395 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.539 (-16), 1.589 sono guarite (+23) e 267 decedute (0).

Degli attuali 1.539 positivi, 150 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 13 in terapia intensiva (0) – mentre 1.389 (-8) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.