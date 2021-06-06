CORONAVIRUS: IN SICILIA 275 NUOVI POSITIVI 2 MORTI E 197 GUARITI

Sono 275 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.232 tamponi processati, con una incidenza del 3,8%, in aumento rispetto ai giorni scorsi. La Regione è al secondo...

Sono 275 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.232 tamponi processati, con una incidenza del 3,8%, in aumento rispetto ai giorni scorsi. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono 2 e fanno salire il totale a 5.873. Il numero degli attuali positivi è di 7.971 e tornano a salire di 76 unità i nuovi casi. I guariti sono solo 197.

Negli ospedali i ricoverati sono 426, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 44, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Catania con 86 casi, Palermo 68, Siracusa 55, Messina 21, Ragusa 21, Trapani 14, Caltanissetta 6, Agrigento 4 e nessun caso ad Enna.

DATI ITALIA

Sono 2.275 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 51 morti.

I nuovi casi sono stati individuati con 149.958 tamponi, il tasso di positività è all'1,5%. I ricoverati con sintomi sono 4.963 (-230).

Nelle ultime 24 ore registrati 20 ingressi in terapia intensiva (-14 di occupazione).