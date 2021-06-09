CORONAVIRUS, IN SICILIA 320 NUOVI CONTAGIATI, 2 MORTI E 702 GUARITI

Sono 320 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 14.908 tamponi processati.La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro alla Lomba...

Sono 320 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 14.908 tamponi processati.

La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro alla Lombardia.

Le vittime sono state 2 e fanno salire il totale a 5.890. Il numero degli attuali positivi è di 7.322 con una diminuzione di 384 casi dopo il lieve aumento limitato alla giornata di ieri. I guariti sono 702.

Negli ospedali i ricoverati sono 404, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 39, tre in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province: Palermo con 68 casi, Catania 66, Messina 21, Siracusa 28, Trapani 16, Ragusa 34, Agrigento 21, Caltanissetta 8, Enna 58.

DATI ITALIA

Sono 2.199 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 77 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 218.738 tamponi. L'indice di positività è all'1%. I pazienti in terapia intensiva sono 661 (-27 da ieri), con 24 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 4.382 (-303 da ieri).