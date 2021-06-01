CORONAVIRUS, IN SICILIA 326 NUOVI CASI (163 A CATANIA) E ALTRI 12 MORTI

Sono 326 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 15.857 tamponi processati, con una incidenza del 2 %. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi gi...

Sono 326 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 15.857 tamponi processati, con una incidenza del 2 %. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 12, facendo salire il totale a 5.839.

Il numero degli attuali positivi è di 9.488 con un decremento di 444 casi. I guariti sono 758. Negli ospedali i ricoverati sono 507, 27 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 56, 3 in meno rispetto al bollettino precedente.

Questa la distribuzione di casi registrati per province: Palermo 23, Catania 163, Messina 18, Siracusa 19, Trapani 34, Ragusa 12, Agrigento 49, Caltanissetta 3, Enna 5.

DATI ITALIA

Sono 2.483 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 93 morti. Sono stati 3.868.332 i guariti, 10.313 in più da ieri, 225.751 gli attualmente positivi, in calo di 7.923 unità. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 221.818 tamponi con un indice di positività all'1,1%.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 2.483 contagiati

• 93 morti

• 10.313 guariti

-44 terapie intensive | -290 ricoveri

221.818 tamponi

Tasso di positività: 1,1% (-1,0%)

35.131.484 dosi di vaccino somministrate in totale