CORONAVIRUS, IN SICILIA 337 NUOVI CASI E 12 MORTI, CATANIA LA PROVINCIA PIÙ COLPITA D'ITALIA

Sono 337 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 22.004 tamponi processati, con una incidenza appena superiore al 1,5%.

La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 12 e fanno salire il totale a 5.888. Il numero degli attuali positivi è di 7.706 con una diminuzione di 177 casi dopo il lieve aumento limitato alla giornata di ieri. I guariti sono 502. Negli ospedali i ricoverati sono 410, 25 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 42, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Catania con 176 casi, poi Agrigento 56, Palermo 25, Messina 23, Caltanissetta 20, Siracusa 12, Ragusa 16, Trapani 8, Enna 1 .

DATI ITALIA

Sono 1.896 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 102 morti, che portano il totale a 253.380 dall'inizio dell'emergenza covid-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 220.917 tamponi, l'indice di positività è a 0,85%. I pazienti in terapia intensiva sono 688 (-71 da ieri), con 17 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 4.685 (-225 da ieri)