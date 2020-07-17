CORONAVIRUS: IN SICILIA 4 NUOVI POSITIVI E NESSUN DECESSO, STABILI I DATI NEL RESTO D'ITALIA

Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri e sono raddoppiati i ricoveri in ospedale in due giorni. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In totale i c...

Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri e sono raddoppiati i ricoveri in ospedale in due giorni. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In totale i casi nella nostra isola sono dunque 3136. Sono 9 in tutto, attualmente, le persone ricoverate mentre 149 in isolamento domiciliare. Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283; sono 2.400 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Resta in linea rispetto ai dati di ieri il numero di nuovi contagi da coronavirus in Italia:: Undici morti e 233 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I numeri sono forniti dal ministero della Salute. Sale così a 35.028 il totale delle vittime nel Paese dall'inizio dell'emergenza, mentre i casi totali sono 243.967. Le persone ricoverate con sintomi sono 771, mentre in terapia intensiva restano 50 pazienti in tutto il Paese, di cui quasi la metà (22) in Lombardia. In isolamento domiciliare si trovano ancora 11.635 persone. Il totale degli attualmente positivi è di 12.456 (-17), mentre sono 196.483 le persone guarite. In tutto sono stati effettuati 6.154.259 tamponi (+50.767) per un totale di 3.692.257 casi testati.