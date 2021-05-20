95047

CORONAVIRUS, IN SICILIA 443 NUOVI POSITIVI E 10 DECESSI. DIMINUISCONO ANCORA I RICOVERI

Il Ministero della Salute ha fornito i nuovi dati sugli sviluppi dell’emergenza Covid, di oggi 20 maggio 2021.In 24 ore si sono registrati 5.741 casi (ieri erano 5.506 ). Le vittime sono 313 (ieri 149...

20 maggio 2021 21:00
Il Ministero della Salute ha fornito i nuovi dati sugli sviluppi dell’emergenza Covid, di oggi 20 maggio 2021.

In 24 ore si sono registrati 5.741 casi (ieri erano 5.506 ). Le vittime sono 313 (ieri 149) e portano il totale a 124.810.

Sono 443 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sull’Isola (ieri erano 603).

Questo porta il totale delle persone attualmente positive a 15.013. Di questi: 704 sono ricoverati con sintomi, 104 si trovano in terapia intensiva, mentre 14.205 sono posti in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i decessi, sono 20 (ieri 10); il che porta il numero complessivo di morti a 5.709 unità.

I tamponi eseguiti sono 17.911 nelle ultime 24 ore (ieri 21.467), con un totale che arriva a 4.327.213.

Dall’inizio della pandemia, sono 221.811 le persone contagiate nell’Isola.

I guariti sono 688.

I DATI PER PROVINCIA
Sono 121 i casi registrati a Palermo, 111 a Catania, 43 a Messina, 30 a Siracusa, 22 a Trapani, 34 a Ragusa, 10 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento e 34 a Enna.

 

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 5.741 contagiati
• 164 morti
• 12.816 guariti

-99 terapie intensive | -635 ricoveri

251.037 tamponi
Tasso di positività: 2,3% (+0,4%)

29.035.337 dosi di vaccino somministrate in totale

