CORONAVIRUS, IN SICILIA 443 NUOVI POSITIVI E 10 DECESSI. DIMINUISCONO ANCORA I RICOVERI

Il Ministero della Salute ha fornito i nuovi dati sugli sviluppi dell’emergenza Covid, di oggi 20 maggio 2021.In 24 ore si sono registrati 5.741 casi (ieri erano 5.506 ). Le vittime sono 313 (ieri 149...

A cura di Redazione 20 maggio 2021 21:00

