CORONAVIRUS, IN SICILIA 625 NUOVI POSITIVI, 672 GUARITI E 28 MORTI, IL TASSO DI CONTAGIO SALE AL 2,7%.

Sono 625 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con 22.868 tamponi processati e una incidenza di poco superiore al 2,7% con un tasso che torna a crescere rispetto a ieri. La regione è all'ottavo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri per effetto dei nuovi positivi quasi raddoppiati rispetto alle 24 ore precedenti.

Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.891. Gli attualmente positivi sono 34.480, con una diminuzione di altri 69 casi rispetto a ieri. I guariti sono 672 e restano sempre di più dei nuovi contagiati. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.163, 37 in meno rispetto a ieri, e diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva dove adesso sono 158. La distribuzione nelle province vede Palermo con 292 casi, Catania 165, Siracusa 58, Messina 38, Agrigento 36, Trapani 14, Caltanissetta 12, Ragusa 7, Enna 3.

DATI ITALIA

Sono 10.386 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 336 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 274.019 tamponi, l'indice di positività è al 3,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.074, con un calo di 15 unità.