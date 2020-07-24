CORONAVIRUS IN SICILIA, 8 NUOVI CASI IN SICILIA 5 A MESSINA, 2 A CATANIA, 1 A PALERMO

Sono otto i nuovi casi di contagiati da coronavirus in Sicilia emersi dai 1.975 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Cinque di loro, quelli che i dati del ministero della Salute indicano a Messina,...

Sono otto i nuovi casi di contagiati da coronavirus in Sicilia emersi dai 1.975 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Cinque di loro, quelli che i dati del ministero della Salute indicano a Messina, erano già attesi. Riguardano quattro pazienti e un operatore sanitario dell'ospedale ortopedico di Messina che già ieri erano risultati positivi al tampone. Erano già in isolamento dopo i primi tre casi registrati alcuni giorni fa nella stessa struttura. Gli altri tre nuovi positivi sono due a Catania e uno a Palermo.

Per il resto i numeri sono comunque confortanti visto che contnuano a non verificarsi decessi e che i pazienti in terapia intensiva scendono da tre a due senza nessun nuov ricovero. Guarito uno dei positivi in isolamento domiciliare. Così gli attualmente positivi adesso sono 170, sette in più di ieri.

Ecco i dati in dettaglio: ricoverati con sintomi 11 (+1), terapia intensiva 2 (-1), totale ospedalizzati 13 (0). Isolamento domiciliare 157 (+7), totale positivi 170 (+7). Nuovi positivi 8. Dimessi/Guariti 2.713 (+1), deceduti 283 (0). Casi totali 3.166 (+8). Tamponi 259.946 (+1.975).

DATI ITALIA

Sono 252 (ieri erano 306) i nuovi casi di Coronavirus e 5 i decessi (il numero più basso da febbraio) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Sale così a 35.097 il totale dei decessi, mentre il numero dei casi totali è di 245.590. In tutto sono 12.301 (-103) gli attualmente positivi: 713 sono ricoverati con sintomi, 46 (-3) in terapia intensiva e 11.542 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre altri 350 guariti, per un totale di 198.192. Soltanto due Regioni, Valle d'Aosta e Basilicata, non hanno registrato nuovi casi da ieri. L'incremento più alto è in Emilia Romagna con 63 nuovi positivi, seguita dalla Lombardia con 53 e dal Veneto con 30.