CORONAVIRUS, IN SICILIA 83 POSITIVI, 21 IN PIÙ DI IERI. MUSUMECI: IN CASO DI BISOGNO CENTO POSTI LETTO ANCHE SU UNA NAVE DA CROCIERA"

In Sicilia sono 83 i casi di pazienti positivi al coronavirus, 21 in più rispetto a ieri. Il dato è aggiornato alle 13.30 di oggi ed è stato comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazio...

In Sicilia sono 83 i casi di pazienti positivi al coronavirus, 21 in più rispetto a ieri. Il dato è aggiornato alle 13.30 di oggi ed è stato comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci sollecita una linea più ferma per bloccare i rientri nell'isola di persone provenienti dal Nord, ad oggi oltre 20 mila. "La Sicilia - sottolinea Musumeci - sostiene le misure varate dal governo e si unisce alla richiesta di consentire a ogni Regione, in un quadro di condivisione con le istituzioni nazionali, di adottare iniziative ulteriori, purché non in contrasto.

E' il giusto compromesso per venire incontro a richieste legittime, come quelle della Lombardia, che nel sentimento di coesione nazionale non possono essere lasciate inascoltate. Per noi si tratta, ove condiviso, dell'opportunità di adottare una linea ancora più ferma, resa indispensabile dal numero enorme di cittadini che hanno lasciato regioni del Nord".

"Nessuno vuole fare una corsa al primo della classe - conclude - ma tutti abbiamo il diritto e il dovere di proteggere le nostre popolazioni e dare il giusto tempo al sistema sanitario per prepararsi a una eventuale gestione emergenziale".

“Stiamo predisponendo nuovi posti letto, perché temiamo di dovere ricorrere al ‘piano B’.

Domani si riunirà la giunta di governo per chiedere alla cliniche private di dare il loro apporto, alle università abbiamo chiesto di immettere in servizio gli specializzandi, e ho parlato con l’autorità portuale di Palermo che mi ha confermato esserci un armatore disposto a mettere una nave crociera con un centinaio di posti letto e personale sanitario qualora dovessimo arrivare al piano B. In questo momento i numeri però ci danno ragione. Nessun decesso, soltanto 64 positivi, e continuiamo a sperare.

Al momento possiamo contare su 411 posti letto di terapia intensiva, ma ne abbiamo bisogno di altri 200”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilian Nello Musumeci, intervenendo stamani a Omnibus, su La7.