CORONAVIRUS, IN SICILIA 859 NUOVI POSITIVI E 15 MORTI 15: IL TASSO DI CONTAGIO SALE AL 3,6%.

Sono 859 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.761 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 3,6%, in salita da tre giorni consecutivi. La regione è decima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno.

Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.412. Il numero degli attuali positivi è di 15.784, con un aumento di 323 casi rispetto a ieri. I guariti sono 521. Negli ospedali i ricoverati sono 847, uno in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, 4 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La distribuzione nelle province vede Palermo con 370 casi, Catania 90, Messina 81, Siracusa 58, Trapani 37, Ragusa 55, Caltanissetta 75, Agrigento 61, Enna 32.

DATI ITALIA

Sono 25.735 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 marzo, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Nella tabella sono inseriti altri 386 morti, che portano il totale a 104.241 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 364.822 tamponi, il tasso positività è al 7,05%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 3.364 (+31). I ricoverati con sintomi sono 26.858 (+164).