CORONAVIRUS, IN SICILIA ALTRI 568 CASI E ZERO MORTI. IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 7%. CRESCONO ANCORA I RICOVERI

Sono 568 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.025 tamponi processati nell'isola. L'incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 7,0%.

L'isola resta al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri dietro al Lazio. Gli attuali positivi sono 7.921 con un aumento di altri 449 casi. I guariti sono 119 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta 6.024.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 221 i ricoverati, 12 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 29 i ricoverati, 2 in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Caltanissetta 115, Palermo 96, Ragusa 76, Messina 66, Agrigento 63, Catania 56, Siracusa 36, Trapani 32, Enna 28.

DATI ITALIA

Sono 4.743 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore, 5.140 i precedenti,con meno tamponi: 176.653 (-80mila) Il tasso di positività sale dal 2% al 2,7%.

Sono invece 7 le vittime in un giorno, contro le 5 di sabato, 127.949 totali.

Aumentano i ricoveri: 178in terapia intensiva, +6, con 16 ingressi del giorno, 1.392 nei reparti ordinari, +52

Gli attualmente positivi sono 66.257, in aumento di 3.734 unità.