CORONAVIRUS: IN SICILIA ALTRI 809 POSITIVI E 6 MORTI. E CRESCONO I RICOVERI. LA SICILIA PRIMA REGIONE PER NUOVI CASI E PER DECESSI

Sono 809 i nuovi casi registrati in Sicilia, un numero in netto aumento rispetto a ieri (262). I test effettuati nelle ultime 24 ore sono però raddoppiati, 14.296 (ieri 7.718), il tasso di positività risale dal 3,3% al 5,6%.

La Sicilia oggi è prima per nuovi positivi e per decessi.

Sei i morti, 395 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 370 persone (+16), delle quali 32 in terapia intensiva (-2). L’Isola ha raggiunto quota 11% (con un rialzo dell’1%) per quanto riguarda l’occupazione dei posti in reparto, il valore più alto in Italia, anche se sotto la soglia d’allerta del 15%.

Attualmente ci sono 11.757 positivi in Sicilia, di cui 338 ricoverati in ospedale (ordinari), 32 in terapia intensiva e 11.387 in isolamento domiciliare.

I guariti salgono a 226.799 e i decessi a 6.056. Da inizio pandemia sono state 244.612 le persone contagiate in Sicilia.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 196 a Palermo, 151 a Ragusa, 119 ad Agrigento, 102 a Catania, 71 a Trapani, 63 a Caltanissetta, 40 a Siracusa, 38 a Messina, 29 a Enna.

DATI ITALIA

Sono 4.845 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, martedì 3 agosto, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati del ministero della Salute.

I morti sono stati 27 nelle ultime 24 ore. I tamponi fatti sono stati 209.719 con un tasso di positività al 2,3%. Sono stati 9 in più i ricoverati in terapia intensiva con 26 ingressi da ieri.